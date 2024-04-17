$24,5 млрд щорічно необхідно Україні на виробництво будівельних матеріалів для відбудови

Для закупівлі та виготовлення будівельних матеріалів для відбудови Україні потрібно понад 62,8 млрд доларів.

Про це повідомив директор ДП "Укрпромзовнішекспертиза", голова комітету Торгово-промислової палати України з питань промислової модернізації Володимир Власюк, пише "Укрінформ".

Потрібно $62,8 млрд

“Маємо цифру в понад 62 млрд доларів, це дослідження з листопада 2022 року, тож зараз наші потреби значно зросли. Проте вже бачимо колосальний обʼєм та обсяги, які можуть стати викликом для вітчизняного виробника”, - зауважив Власюк.

Він наголосив, що в листопаді 2022 року обсяги житлових руйнувань, завданих Україні армією РФ, становили 74 млн квадратних метрів, а в кінці 2023-го зросли до 89 млн квадратних метрів.

“Це негативна динаміка, причому більшість зруйнованих приміщень зазнали більш інтенсивних пошкоджень. Це пов'язано з активними бойовими діями із застосуванням різного виду озброєння, як приклад - Бахмут”, - уточнив Власюк.

Він додав, що з урахуванням попередньої оцінки експертизи за той же листопад 2022 року, Україна щорічно має витрачати понад 24,5 млрд дол. на створення необхідних для відбудови будівельних матеріалів.

“Тоді ми розрахували потребу для здійснення цього плану за три роки. Проте розуміємо, що сучасні реалії і темпи відбудови зовсім інші, обов'язково переглянемо це рішення. Більш вірогідно, йдеться про п'ять чи навіть сім років”, - пояснив експерт.

За його словами, серед причин уповільнених темпів відбудови - обмеження в робочий силі, оскільки багато працівників переїхали за кордон або були мобілізовані до лав ЗСУ.

Рівень потужностей вітчизняних підприємств з огляду на потреби відбудови

За оцінками Власюка, вітчизняні підприємства можуть виробити близько 90% будматеріалів, необхідних на етапі відновлення, однак слід потурбуватися й про співпрацю з міжнародними партнерами.

В Україні немає виробництва листового скла і електророзподільних щитів ЕТР, які є у списках необхідного обладнання і матеріалів.

Ще по чотирьох позиціях (бетон, цемент, мінвата і ПВХ-профіль) наявні потужності недостатні для покриття очікуваного попиту на етапі відновлення.

“Що довше триватиме війна і зростатиме обсяг руйнувань, здатність сектору покрити попит зменшуватиметься. Тож слід говорити про поле інвестиційних проєктів, і про них нам варто замислитися вже сьогодні”, - підкреслив Власюк.

Він не обійшов увагою й економічну політику галузі будматеріалів, яка має стимулювати i підтримувати попит, в тому числі цивільний, створити умови для бронювання ключових спеціалістів, а також вирішити питання забезпечення виробництв автономною електроенергією.

Для відбудови України використовуватимуть будівельні відходи від руйнувань

Україна планує використовувати для відбудови відходи від руйнувань, що є одним із принципів запровадження циркулярної економіки.

За даними органів місцевого самоврядування, станом на кінець 2023 року, по всій країні утворилося більше 450 тисяч тонн будівельних відходів від руйнувань.

Зауважимо, об'єми поствоєнного відновлення українських міст і сіл, що постраждали внаслідок війни, робить цемент стратегічним продуктом України.Через масштаби відбудови деякі експерти вже прогнозують дефіцит ключового будматеріалу під час відбудови. Детальніше про це читайте в матеріалі Delo.ua