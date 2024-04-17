$24,5 млрд ежегодно необходимо Украине на производство строительных материалов для восстановления

Для закупки и изготовления строительных материалов для восстановления Украине необходимо более 62,8 млрд долларов.

Об этом сообщил директор ГП "Укрпромвнешэкспертиза", глава комитета Торгово-промышленной палаты Украины по вопросам промышленной модернизации Владимир Власюк, пишет "Укринформ".

Требуется $62,8 млрд

“Имеем цифру более чем в 62 млрд долларов, это исследование с ноября 2022 года, поэтому сейчас наши потребности значительно выросли. Однако уже видим колоссальный объем и объемы, которые могут стать вызовом отечественному производителю”, - отметил Власюк.

Он отметил, что в ноябре 2022 года объемы жилищных разрушений, нанесенных Украине армией РФ, составляли 74 млн. квадратных метров, а в конце 2023-го выросли до 89 млн. квадратных метров.

“Это негативная динамика, причем большинство разрушенных помещений получили более интенсивные повреждения. Это связано с активными боевыми действиями с применением разного вида вооружения, как пример – Бахмут”, - уточнил Власюк.

Он добавил, что с учетом предварительной оценки экспертизы за тот же ноябрь 2022 года Украина ежегодно должна тратить более 24,5 млрд дол. для создания необходимых для восстановления строительных материалов.

“Тогда мы рассчитали потребность в осуществлении этого плана за три года. Однако понимаем, что современные реалии и темпы восстановления совсем другие, обязательно пересмотрим это решение. Более вероятно, речь идет о пяти или даже семи годах”, - объяснил эксперт.

По его словам, среди причин замедленных темпов восстановления - ограничения в рабочей силе, поскольку многие работники переехали за границу или были мобилизованы в ряды. ВСУ.

Уровень мощностей отечественных предприятий

По оценкам Власюка, отечественные предприятия могут произвести около 90% стройматериалов, необходимых на этапе обновления, однако следует позаботиться и о сотрудничестве с международными партнерами.

В Украине нет производства листового стекла и электрораспределительных щитов ЭТР, которые находятся в списках необходимого оборудования и материалов.

Еще по четырем позициям (бетон, цемент, минвата и ПВХ-профиль) имеющиеся мощности недостаточны для покрытия ожидаемого спроса на этапе обновления.

“Что дольше будет продолжаться война и расти объем разрушений, способность сектора покрыть спрос будет уменьшаться. Так что следует говорить о поле инвестиционных проектов, и о них нам стоит задуматься уже сегодня”, - подчеркнул Власюк.

Он не обошел вниманием и экономическую политику отрасли стройматериалов, которая должна стимулировать и поддерживать спрос, включая гражданский, создать условия для бронирования ключевых специалистов, а также решить вопрос обеспечения производств автономной электроэнергией.

Для восстановления Украины будут использовать строительные отходы от разрушений

Украина планирует использовать для восстановления отходы от разрушений, что является одним из принципов внедрения циркулярной экономики.

По данным органов местного самоуправления, по состоянию на конец 2023 года по всей стране образовалось более 450 тысяч тонн строительных отходов от разрушений.

Заметим, объемы послевоенного восстановления украинских городов и сел, пострадавших в результате войны, делает цемент стратегическим продуктом Украины. Из-за масштабов восстановления некоторые эксперты уже прогнозируют дефицит ключевого стройматериала во время восстановления. Детальнее об этом читайте в материале Delo.ua