Італія підпише угоду з Україною та ЮНЕСКО про відбудову Одеси

Італія планує підписати тристоронню угоду з Україною та ЮНЕСКО про відновлення Одеси та Спасо-Преображенського собору, який сильно постраждав внаслідок російського ракетного удару минулого року.

Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, повідомляє Reuters.

"15 травня ми підпишемо угоду з Києвом та ЮНЕСКО тут, у Римі, про реконструкцію Одеси та її собору", - зауважив Таяні.

Він нагадав, що у лютому Італія та ЮНЕСКО вже підписали у Києві угоду про виділення 500 тисяч євро на відновлення даху Спасо-Преображенського собору в Одесі.

"Як голова "Великої сімки", ми продовжуємо працювати заради справедливого миру", - заявив Таяні, додавши, що підтримка енергетичної системи України також є пріоритетом для Італії під час її головування у G7.

Італія допоможе реконструювати собор в Одесі

Нагадаємо, у жовтні 2023 року Італія взяла патронат над відбудовою Одеси та розпочала активну співпрацю з ЮНЕСКО з цього питання.

Раніше Італія вже повідомляла, що допоможе відновити Спасо-Преображенський собор, який росіяни зруйнували під час ракетної атаки по Одесі 23 липня.

Як зазначила Одеська обласна державна адміністрація, тоді російськими терористами за ніч в Одесі було пошкоджено 25 пам’яток архітектури.

Що сталося з одеським собором

Нагадаємо, що у ніч на 23 липня храм зазнав значних руйнувань через ракетну атаку з боку Росії. Було повністю знищено вівтар і пошкоджено тримальну конструкцію будівлі. Начальник Одеської обласної військової адміністрації заявляв, що йдеться про пряме влучання по собору російської ракети.

Про це ж заявив і Зеленський, вказавши, що російська ракета поцілила у вівтар. Попри руйнування та пожежу в храмі було врятовано Касперовську ікону Божої матері, яка в релігійних колах вважається оберегом Одеси.

Спасо-Преображенський кафедральний собор є найбільшим православним храмом Одеси. Перший храм на цьому місці був закладений ще у 1795 році та освячений у 1808-му. За комуністичної влади у 1936 році об'єкт був підірваний та знесений.

Копія попереднього собору було відбудувано у 1999–2011 роках на місці зруйнованого. Храм належить до Української православної церкви, яка, в свою чергу, має канонічне підпорядкування Руській православній церкві. Собор у липні 2010 року освячував російський патріарх Кирил.