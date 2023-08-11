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Італія допоможе реконструювати собор в Одесі, який був пошкоджений внаслідок ракетної атаки РФ
Італія допоможе відновити Спасо-Преображенський собор, який росіяни зруйнували під час ракетної атаки по Одесі 23 липня.
Про це повідомляє пресслужба італійського уряду.
Як зазначається, уряд Італії залучив дві найавторитетніші культурні інституції Італії — Міланське трієнале та музей MAXXI у Римі, щоб зібрати найкращі економічні, технічні та культурні ресурси, здатні сприяти реставрації Спасо-Преображенського собору.
"Італійські реставраційні школи, тобто університетські факультети, професійні інститути, студії та лабораторії, сьогодні роблять свій досвід доступним для проєкту відновлення та вдосконалення стін і фресок, які постраждали від російських бомб, тим самим відзначаючи давню дружбу між двома народами", — йдеться в повідомленні.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Обстріли Одещини: що відомо
17 липня сплив термін дії зернової угоди, яка була спрямована на гарантування безпечного проходу суден з українських чорноморських портів, і в Кремлі заявили про припинення участі в ініціативі.
Після цього окупанти активізували обстріли Одеської області. Так, Одеська область зазнала декількох атак поспіль, а 23 липня росіяни вдарили по об'єктах всесвітньої спадщини у Одесі, зокрема, руйнувань зазнав Спасо-Преображенський собор.