Італія допоможе реконструювати собор в Одесі, який був пошкоджений внаслідок ракетної атаки РФ

Італія допоможе відновити Спасо-Преображенський собор, який росіяни зруйнували під час ракетної атаки по Одесі 23 липня.

Про це повідомляє пресслужба італійського уряду.

Як зазначається, уряд Італії залучив дві найавторитетніші культурні інституції Італії — Міланське трієнале та музей MAXXI у Римі, щоб зібрати найкращі економічні, технічні та культурні ресурси, здатні сприяти реставрації Спасо-Преображенського собору.

"Італійські реставраційні школи, тобто університетські факультети, професійні інститути, студії та лабораторії, сьогодні роблять свій досвід доступним для проєкту відновлення та вдосконалення стін і фресок, які постраждали від російських бомб, тим самим відзначаючи давню дружбу між двома народами", — йдеться в повідомленні.

Обстріли Одещини: що відомо

17 липня сплив термін дії зернової угоди, яка була спрямована на гарантування безпечного проходу суден з українських чорноморських портів, і в Кремлі заявили про припинення участі в ініціативі.

Після цього окупанти активізували обстріли Одеської області. Так, Одеська область зазнала декількох атак поспіль, а 23 липня росіяни вдарили по об'єктах всесвітньої спадщини у Одесі, зокрема, руйнувань зазнав Спасо-Преображенський собор.