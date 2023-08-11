Италия поможет реконструировать собор в Одессе, который был поврежден в результате ракетной атаки РФ

Италия поможет восстановить Спасо-Преображенский собор, который россияне разрушили во время ракетной атаки по Одессе 23 июля.

Об этом сообщает пресс-служба итальянского правительства.

Как отмечается, правительство Италии привлекло два самых авторитетных культурных института Италии — Миланское триеннале и музей MAXXI в Риме, чтобы собрать лучшие экономические, технические и культурные ресурсы, способные способствовать реставрации Спасо-Преображенского собора.

"Итальянские реставрационные школы, то есть университетские факультеты, профессиональные институты, студии и лаборатории, сегодня делают свой опыт доступным для проекта восстановления и совершенствования пострадавших от российских бомб стен и фресок, тем самым отмечая давнюю дружбу между двумя народами", — говорится в сообщении .

Обстрелы Одесской области: что известно

17 июля истек срок действия зернового соглашения, которое было направлено на обеспечение безопасного прохода суден из украинских черноморских портов, и в Кремле заявили о прекращении участия в инициативе.

После этого оккупанты активизировали обстрелы Одесской области. Так, Одесская область подверглась нескольким атакам подряд. 23 июля россияне ударили по объектам всемирного наследия в Одессе, в частности, разрушения претерпел Спасо-Преображенский собор.