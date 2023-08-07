На Одещині дозволили відпочинок на пляжах

В Одеській області вирішили дозволити відпочинок на пляжах узбережжя Чорного моря. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Кіпер, він вже підписав розпорядження щодо підготовки доступу людей на пляжі.

"Відкриваємо море до оксамитового сезону. Теракт росіян на Каховській ГЕС зірвав початок пляжного сезону в Одесі. Проте станом на сьогодні констатуємо, що якість води у Чорному морі стабілізувалася та відповідає всім санітарним нормам", - написав він у Telegram-каналі.

Разом з тим, за його словами, пляжі мають бути обладнані захисними сітками, що унеможливлюють потрапляння мін, спостережно-рятувальними постами, буями та засобами гучного мовлення, а поблизу мають бути укриття.

Одеській, Білгород-Дністровській та Ізмаїльській районним військовим адміністраціям доручено до 17:00 10 серпня провести відповідну підготовку пляжів та подати акти про готовність до ОВА.

"Ті, хто не встигнуть, можуть подати пізніше. Але закликаю всіх укластися в строки, щоб уже цими вихідними Одещина могла зустрічати туристів. За прогнозом буде до +30, тож чекаємо всіх на наші найкращі в світі пляжі", - зазначив Кіпер.

Зазначимо при цьому, що ще тиждень тому керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк заявляла, що небезпека від предметів, які можуть дрейфувати морем і відноситися на узбережжя, "залишається дуже високою".

Нагадаємо, що півтора місяці тому до одеського узбережжя принесло велику кількість прісної води разом з рослинністю, живими та мертвими тваринами, залишками будівель, техніки тощо, які змило у нижній течії Дніпра після підриву 6 червня греблі Каховської гідроелектростанції.

На одеських пляжах після цього виявили сальмонелу та кишкову інфекцію, так само як і на територіях Херсонської області, що були затоплені після підриву ГЕС.