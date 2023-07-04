У Чорному морі біля Одеси вода відповідає нормам

В Одесі перевірили стан води з Чорного моря, яка була забруднена внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС. Відібрані проби морської води не викликали зауважень фахівців.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

Зазначається, що фахівці Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу (Миколаївська та Одеська області) відібрали 3 липня проби морської води на пляжах "Ланжерон" та 16-ї станції Великого Фонтану.

"За показниками складу та властивостей відповідають нормам", – підкреслюють в Одеській міськраді.

Крім того, за інформацією ДУ «Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України», у відібраних пробах питної води нестандартні проби не виявлені.

Також за результатами відомчого лабораторного контролю Філії "Інфоксводоканал" ТОВ "Інфокс", питна вода безпечна для споживання людиною і відповідає всім нормам.

Чи дозволять купатися на пляжах Одеси, у міськраді не повідомляють.

Зауважимо, в акваторії Чорного моря через теракт ворога на Каховській ГЕС лишається загроза вибухонебезпечних предметів та інфекцій.

Раніше всі пляжі Одеси визнали непридатними для купання через суттєве погіршення стану води.