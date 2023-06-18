В Одесі обмежили роботу ресторанів та клубів

В Одесі запроваджено обмеження в роботі розважальних закладів у період з 22:00 до 09:00.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

Зазначається, що відповідно до спільного наказу начальника Одеської обласної державної військової адміністрації та командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Одеса" № 6 "Про деякі питання цивільного захисту населення в Одеській області в умовах правового режиму воєнного стану", зважаючи на високу загрозу для життя та здоров’я людей, спричинену збройною агресією Російської Федерації проти України, з метою забезпечення громадської безпеки i порядку, збереження життя цивільних ociб на період дії правового режиму воєнного стану в період з 22.00 до 09.00 на території міста Одеси:

обмежена господарська діяльність підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та галузевої належності, у сферах обслуговування та розваг, у тому числі, але не виключно, розважальних комплексів, клубів, центрів, інших суб’єктів надання розважальних послуг населенню, шляхом заборони;

заборонено використання світлових та/або подібних до світлових засобів, що погіршують демаскувальні ознаки території;

заборонено використання звукового обладнання, апаратури, акустичних систем та/або інших музичних засобів;

заборонено обслуговування населення поза та/або у приміщеннях і на відповідних територіях;

заборонено перебування, пересування, вхід/вихід громадян, іноземців та/або осіб без громадянства.

Нагадаємо, в акваторії Чорного моря через теракт ворога на Каховській ГЕС лишається загроза вибухонебезпечних предметів та інфекцій. Всі пляжі Одеси визнані непридатними для купання через суттєве погіршення стану води.