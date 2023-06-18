В Одессе ограничили работу ресторанов и клубов

В Одессе введены ограничения в работе развлекательных заведений в период с 22:00 до 09:00.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

Отмечается, что в соответствии с совместным приказом начальника Одесской областной государственной военной администрации и командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Одесса" № 6 "О некоторых вопросах гражданской защиты населения в Одесской области в условиях правового режима военного положения", учитывая высокую угрозу жизни и здоровью людей, вызванное вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, с целью обеспечения общественной безопасности и порядка, сохранения жизни гражданских лиц на период действия правового режима военного положения в период с 22.00 до 09.00 на территории города Одессы:

ограниченная хозяйственная деятельность предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности и отраслевой принадлежности в сферах обслуживания и развлечений, в том числе, но не исключительно, развлекательных комплексов, клубов, центров, других субъектов предоставления развлекательных услуг населению путем запрета;

запрещено использование световых и/или подобных световым средствам, ухудшающим демассирующие признаки территории;

запрещено использование звукового оборудования, аппаратуры, акустических систем и других музыкальных средств;

запрещено обслуживание населения вне и/или в помещениях и на соответствующих территориях;

запрещено пребывание, передвижение, вход/выход граждан, иностранцев и лиц без гражданства.

Напомним, в акватории Черного моря из-за теракта врага на Каховской ГЭС остается угроза взрывоопасных предметов и инфекций. Все пляжи Одессы признаны непригодными для купания из-за существенного ухудшения состояния воды.