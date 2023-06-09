- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
В Киевской области ограничили время проведения развлекательных мероприятий
В Киевской области все развлекательные мероприятия должны завершать свою работу не позднее 21:00.
Такое решение было принято на заседании оперативного штаба, сообщает Киевская областная военная администрация.
Как отмечается, комендантский час продолжает действовать с 00:00 до 5:00.
"Поэтому в этот период все развлекательные заведения без исключения должны прекращать свою работу", - отметили в администрации.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В ОВА напомнили, что за нарушение комендантского часа законом предусмотрена ответственность. Ограничения не были отменены и будут продолжаться до завершения действия правового режима военного положения.
Проверки соблюдения норм в регионе будут проводиться регулярно с привлечением работников полиции.
Источник фото: ua.depositphotos.com