В Киевской области ограничили время проведения развлекательных мероприятий

В Киевской области все развлекательные мероприятия должны завершать свою работу не позднее 21:00.

Такое решение было принято на заседании оперативного штаба, сообщает Киевская областная военная администрация.

Как отмечается, комендантский час продолжает действовать с 00:00 до 5:00.

"Поэтому в этот период все развлекательные заведения без исключения должны прекращать свою работу", - отметили в администрации.

В ОВА напомнили, что за нарушение комендантского часа законом предусмотрена ответственность. Ограничения не были отменены и будут продолжаться до завершения действия правового режима военного положения.

Проверки соблюдения норм в регионе будут проводиться регулярно с привлечением работников полиции.

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