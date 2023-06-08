"Застуканный" возле ресторана. Кличко уволил чиновника КГГА, которого заметили во время комендантского часа

Мэр Киева Виталий Кличко подписал заявление на увольнение директора департамента охраны культурного наследия КГГА Александра Никоряка, которого заметили возле ресторана во время комендантского часа. Об этом глава столицы сообщил в Telegram.

Также Кличко опубликовал распоряжение, которым уволил Никоряка с должности.

Исполнять обязанности директора департамента будет заместитель директора – Ирина Черненко.

Распоряжение об увольнении Александра Никоряка. Фото: Виталий Кличко / Telegram

Напомним, ранее издание "Украинская правда" засняло в Киеве два заведения, работающих в комендантский час, – "Биариц" и Frou Frou. Возле ресторанов журналисты заметили застройщиков, чиновников и спортсменов. Среди них был и Александр Никоряк.

После этого Кличко пообещал уволить Никоряка, отметив, что за нарушение комендантского часа есть административная ответственность для всех граждан, а чиновник любого ранга несет еще и политическую ответственность.