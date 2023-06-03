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Требование уволить Ткаченко. Авторы петиции заявили, что правительство отказалось рассматривать ее, в Кабмине оправдываются
Авторы петиции, которую от группы единомышленников подал Юрий Шиян, заявили, что Кабинет министров отказался рассматривать петицию об увольнении Александра Ткаченко с должности главы Министерства культуры, ведь якобы "она не набрала достаточного количества голосов", несмотря на то, что ее поддержали 25 509 граждан из необходимых 25 тысяч. В то же время в правительстве сразу оправдались, сославшись на техническую ошибку.
Об этом авторы петиции и правительство сообщили в Twitter.
Шиян получил письмо на почту от правительства, в котором было сказано: "Сообщаем, что поданная вами электронная петиция об увольнении Александра Владиславовича Ткаченко с поста министра культуры и информационной политики Украины в определенный срок не набрала необходимое количество голосов в ее поддержку".
В ответе Кабмин также утверждает, что петиция "не отвечает требованиям к письменному или устному обращению". Правительство предложило авторам направить иное обращение в орган государственной власти или должностному лицу, которые имеют соответствующие полномочия. Отмечается, что необходимо подавать его в соответствии с требованиями статьи 5 Закона "Об обращениях граждан".Подписывайтесь на наш Telegram канал
Пользователи обратили внимание, что письмо поступило в два часа ночи, когда чиновники не должны работать.
Вскоре правительство заявило, что сбор подписей на петицию об увольнении Ткаченко с поста министра продолжается.
"Сообщение автору, что петиция не набрала голоса, является исключительно следствием логической ошибки в старой системе петиций. Эта ошибка никак не влияет на дальнейшую обработку петиции", - пояснили в Кабмине.
Петицию создал Юрий Шиян 7 марта. По состоянию на 3 июня она собрала более 25,5 тысяч голосов из необходимых 25 тысяч. Сбор подписей продолжается до 5 июня.
Петиция адресована премьер-министру Денису Шмыгалю. В ней его просят сделать представление в Верховную Раду об освобождении от должности министра Александра Ткаченко в связи "с ненадлежащим исполнением своих должностных обязанностей".