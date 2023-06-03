Требование уволить Ткаченко. Авторы петиции заявили, что правительство отказалось рассматривать ее, в Кабмине оправдываются

Авторы петиции, которую от группы единомышленников подал Юрий Шиян, заявили, что Кабинет министров отказался рассматривать петицию об увольнении Александра Ткаченко с должности главы Министерства культуры, ведь якобы "она не набрала достаточного количества голосов", несмотря на то, что ее поддержали 25 509 граждан из необходимых 25 тысяч. В то же время в правительстве сразу оправдались, сославшись на техническую ошибку.

Об этом авторы петиции и правительство сообщили в Twitter.

Сьогодні вранці отримали повідомлення від КабМіну, що наша петиція не набрала потрібну кількість голосів.

1.Владі цілком байдуже на думку громадян.

2.Ткаченко занадто вигідна комусь особа.

3.В цій державі забагато бездіяльності влади.

Де демократія?#Ткаченка_у_відставку pic.twitter.com/xR5tKLCixx — УБН (@UBN_channel) June 3, 2023

Шиян получил письмо на почту от правительства, в котором было сказано: "Сообщаем, что поданная вами электронная петиция об увольнении Александра Владиславовича Ткаченко с поста министра культуры и информационной политики Украины в определенный срок не набрала необходимое количество голосов в ее поддержку".

В ответе Кабмин также утверждает, что петиция "не отвечает требованиям к письменному или устному обращению". Правительство предложило авторам направить иное обращение в орган государственной власти или должностному лицу, которые имеют соответствующие полномочия. Отмечается, что необходимо подавать его в соответствии с требованиями статьи 5 Закона "Об обращениях граждан".

Пользователи обратили внимание, что письмо поступило в два часа ночи, когда чиновники не должны работать.

Вскоре правительство заявило, что сбор подписей на петицию об увольнении Ткаченко с поста министра продолжается .

"Сообщение автору, что петиция не набрала голоса, является исключительно следствием логической ошибки в старой системе петиций. Эта ошибка никак не влияет на дальнейшую обработку петиции", - пояснили в Кабмине.

Петицию создал Юрий Шиян 7 марта. По состоянию на 3 июня она собрала более 25,5 тысяч голосов из необходимых 25 тысяч. Сбор подписей продолжается до 5 июня.

Петиция адресована премьер-министру Денису Шмыгалю. В ней его просят сделать представление в Верховную Раду об освобождении от должности министра Александра Ткаченко в связи "с ненадлежащим исполнением своих должностных обязанностей".