Минкульт предлагает возобновить финансирование сертификатов на культурные услуги

Министерство культуры и информационной политики подало на рассмотрение правительства предложения по финансированию сертификатов на культурные услуги. Об этом заявил глава ведомства Александр Ткаченко в интервью "Интерфакс-Украина".

Он рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с деятелями культуры, на которой обсуждалась необходимость возобновления финансирования Украинского института книги и Украинского культурного фонда. Тогда прозвучал и тезис о возобновлении работы сертификатов на культурные услуги, которые использовались в связи с пандемией COVID-19.

По словам Ткаченко, Минкульт подал на рассмотрение правительства предложения по дополнительному финансированию именно сертификатов на разные культурные нужды.

"Чтобы люди смогли сходить за счет сертификатов в театры, посетить музеи и т.д. Я надеюсь, что хватит политической возможности, и эти средства, несмотря на то, что половину бюджета финансируют наши партнеры, найдут с точки зрения понимания потребности населения в культурных услугах", – высказался министр.

Напомним, в конце 2021 года в Украине стартовала программа "еПоддержка". Украинцы, вакцинированные двумя дозами препаратов против COVID-19, могли получить тысячу гривен на спорт, путешествия и посещение культурных заведений.

Также предполагалось, что с марта 2022 года те, кто сделал третью прививку, смогут получить еще 500 грн. Но в связи с полномасштабной войной выплаты за вакцинацию отменили, а выделенные на это средства перенаправили на 6500 грн помощи для жителей регионов, где велись наиболее активные боевые действия.