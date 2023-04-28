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Мінкульт пропонує відновити фінансування сертифікатів на культурні послуги
Міністерство культури та інформаційної політики України подало на розгляд уряду пропозиції щодо фінансування сертифікатів на культурні послуги. Про це заявив очільник відомства Олександр Ткаченко в інтервʼю "Інтерфакс-Україна".
Він розповів, що президент України Володимир Зеленський мав зустріч із митцями, на якій обговорювалася необхідність поновлення фінансування Українського інституту книги та Українського культурного фодну. Тоді прозвучала й теза стосовно поновлення роботи сертифікатів на культурні послуги, які використовувалися у звʼязку з пандемією COVID-19.
За словами Ткаченка, Мінкульт подав на розгляд уряду пропозиції щодо додаткового фінансування саме сертифікатів на різні культурні потреби.
"Щоб люди змогли сходити за рахунок сертифікатів до театрів, відвідати музеї тощо. Я сподіваюся, що вистачить політичної можливості, і ці кошти, попри те, що половину бюджету фінансують наші партнери, знайдуть із точки зору розуміння потреби населення в культурних послугах", – висловився міністр.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, наприкінці 2021 року в Україні стартувала програма "єПідтримка". Українці, вакциновані двома дозами препаратів проти COVID-19, могли отримати тисячу гривень на спорт, подорожі та відвідування культурних закладів.
Також передбачалося, що з березня 2022 року ті, хто зробив третє щеплення, зможуть отримати ще 500 грн. Але у звʼязку з повномасштабною війною виплати за вакцинацію скасували, а виділені на це кошти перенаправили на 6500 грн допомоги для жителів регіонів, де велися найбільш активні бойові дії.