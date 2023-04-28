"Потрібно розібратися". У Мінкульті відреагували на заборону TikTok для держслужбовців у західних країнах

Україна має вивчити, чому розпочалася тенденція заборони використання соціальної мережі TikTok у державних установах у західних країнах.

Про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Я в себе TikTok поставив колись до війни на два дні й потім зрозумів, що не моє, і не тому, що там не цікаво, а тому що це зовсім інший контент. Це не Telegram-канали, це не інші соціальні мережі. Потрібно вивчити питання, чому власне пішла така тенденція стосовно заборони використання TikTok у державних установах", - зазначив він, відповідаючи на запитання, чи не вбачає Україна необхідності запровадити такі самі обмеження для цієї соцмережі, як і в низці західних країн.

Нагадаємо, США, Велика Британія, Норвегія, Європейський парламент та низка інших країн вже заборонили додаток на державних пристроях.

Також керівництво Північноатлантичного альянсу офіційно заборонило співробітникам завантажувати додаток TikTok на свої пристрої, виходячи з міркуваннь безпеки.

Керівництво TikTok почало обговорювати можливість відділення від своєї китайської материнської компанії ByteDance, щоб сприяти усуненню занепокоєнь влади США щодо ризиків для національної безпеки.