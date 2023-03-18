Становить загрозу безпеці. Ще одна країна заборонила використовувати TikTok

Державні органи та підприємства, а також приватні компанії у Чехії заборонили своїм співробітникам використовувати TikTok на робочих комп'ютерах та телефонах з міркувань безпеки.

Про це повідомляє Radio Pague International.

Зазначається, що заборона також часто поширюється на особисті пристрої, якщо співробітники використовують їх для роботи.

Державні установи, які мали власний обліковий запис у соціальній мережі TikTok вже видалили їх.

Нагадаємо, останнім часом вже низка країн вжили заходів проти китайського застосунку TikTok через проблеми з конфіденційністю та безпекою. Заборону на користування додатком на службових телефонах видали для чиновників, зокрема, Єврокомісії, Данії, Бельгії, Канади та США.

Наразі Велика Британія заявила, що планує заборонити TikTok на урядових пристроях. Також Нова Зеландія заявила, що заборонить TikTok на державних пристроях через проблеми кібербезпеки.

Нагадаємо, адміністрація американського президента Джо Байдена вимагає, щоб китайські власники TikTok продали свої частки у популярному застосунку, інакше соцмережа може зіткнутися з забороною у США.