Представляет угрозу безопасности. Еще одна страна запретила использовать TikTok

Государственные органы и предприятия, а также частные компании в Чехии, запретили своим сотрудникам использовать TikTok на рабочих компьютерах и телефонах из соображений безопасности.

Об этом сообщает Radio Pague International.

Отмечается, что запрет часто распространяется на личные устройства, если сотрудники используют их для работы.

Государственные учреждения, которые имели собственную учетную запись в социальной сети TikTok, уже удалили их.

Напомним, в последнее время ряд стран приняли меры против китайского приложения TikTok из-за проблем с конфиденциальностью и безопасностью. Запрет на пользование приложением на служебных телефонах выдали для чиновников, в частности, Еврокомиссии, Дании, Бельгии, Канады и США .

В настоящее время Великобритания заявила, что планирует запретить TikTok на правительственных устройствах. Также Новая Зеландия заявила, что запретит TikTok на государственных устройствах из-за проблем кибербезопасности.

Напомним, администрация американского президента Джо Байдена требует, чтобы китайские владельцы TikTok продали свои доли в популярном приложении, иначе соцсеть может столкнуться с запретом в США.