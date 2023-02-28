Білий дім дав держустановам місяць на видалення TikTok: яка причина

Білий дім дав державним установам 30 днів на те, щоб видалити із федеральних пристроїв та систем китайський застосунок TikTok.

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Про це повідомляє Reuters з посиланням на відповідну вказівку директорка Управління з управління та бюджету Шаланда Янг.

Зазначається, що таке рішення прийнято, щоб забезпечити безпеку американських даних.

Заборона, ухвалена Конгресом наприкінці 2022 року, послідувала за аналогічними діями Канади, ЄС, Тайваню та більш ніж половини американських штатів.

За інформацією агентства, занепокоєння національною безпекою щодо Китаю зросли останніми тижнями після того, як китайська повітряна куля пролетіла над США.

Компанія TikTok, що належить ByteDance, заявила, що побоювання підігріваються дезінформацією, і заперечує використання програми для шпигунства за американцями.

Нагадаємо, Сенат США 14 грудня ухвалив законопроект, який забороняє чиновникам використовувати китайську програму для обміну короткими відео TikTok на державних телефонах і пристроях.

Також дві найбільші політичні інституції Європейського Союзу заборонили використання TikTok на телефонах співробітників з міркувань кібербезпеки, що свідчить про зростання занепокоєння щодо китайського додатка для обміну короткими відео та даних його користувачів.

Крім того, уряд Канади заборонив використання китайського застосунку соціальної мережі TikTok на робочих пристроях співробітників.