Співробітникам уряду Канади заборонили користуватися TikTok: у чому причина

Уряд Канади заборонив використання китайського застосунку соціальної мережі TikTok на робочих пристроях співробітників.

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Про це повідомила президент Казначейської ради Канади Мона Фортьє, пише "Укрінформ".

"Уряд Канади рішуче налаштований тримати урядову інформацію у безпеці. Ми регулярно моніторимо наші системи та вживаємо кроки для реагування на ризики. Починаючи із 28 лютого 2023 року додаток TikTok буде видалено з виданих урядом мобільних пристроїв. Користувачам таких пристроїв буде також заборонено завантажувати цей додаток у майбутньому", - зазначила вона.

За її словами, після ретельного вивчення TikTok, "директор з питань інформаційних технологій Канади вирішив, що він становить неприйнятний ризик для приватності та безпеки".

Зазначається, що рішення про видалення та блокування TikTok на урядових пристроях "було ухвалено як запобіжний захід, особливо зважаючи на занепокоєння щодо правового режиму, який регулює інформацію, зібрану з мобільних пристроїв".

"На мобільному пристрої методи збору даних TikTok надають суттєвий доступ до вмісту телефону", - пояснила Фортьє.

Вона наголосила, що ризик використання цього додатку - "очевидний", але наразі немає доказів, що урядову інформацію було скомпрометовано.

"Для загалу, рішення про використання певного додатка соціальної мережі або платформи - особистий вибір", - додала міністр.

Нагадаємо, раніше дві найбільші політичні інституції Європейського Союзу заборонили використання TikTok на телефонах співробітників з міркувань кібербезпеки, що свідчить про зростання занепокоєння щодо китайського додатка для обміну короткими відео та даних його користувачів.