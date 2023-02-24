Єврокомісії заборонила співробітникам користуватися TikTok: які причини

Дві найбільші політичні інституції Європейського Союзу заборонили використання TikTok на телефонах співробітників з міркувань кібербезпеки, що свідчить про зростання занепокоєння щодо китайського додатка для обміну короткими відео та даних його користувачів.

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Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що TikTok, який належить китайській фірмі ByteDance, перебуває під пильною увагою урядів і регуляторів через побоювання, що уряд Китаю може використовувати цей додаток для збору даних користувачів або просування своїх інтересів.

Європейський комісар з питань внутрішньої торгівлі та послуг Тьєррі Бретон повідомив про таку заборону для співробітників Європейської комісії. Водночас він відмовився підтвердити, чи стикалися вони з будь-якими інцидентами, пов’язаними з використанням TikTok.

Виконавча комісія ЄС заявила, що рішення стосуватиметься робочих і особистих телефонів і пристроїв.

"Щоб підвищити свою кібербезпеку, Рада корпоративного управління Комісії вирішила призупинити використання програми TikTok на своїх корпоративних пристроях і на персональних пристроях, зареєстрованих у службі мобільних пристроїв Комісії", — йдеться в заяві.

"Цей захід спрямований на захист Комісії від загроз кібербезпеці та дій, які можуть бути використані для кібератак на корпоративне середовище Комісії", - додали в ньому.

Своєю чергою, у Tiktok заявили, що розчаровані і здивовані тим, що Єврокомісія не звернулася до того, як запровадила заборону.

Представник TikTok сказав, що Єврокомісія не надала жодних пояснень свого рішення.

"Ми вважаємо, що це призупинення є помилковим і заснованим на фундаментальних неправильних уявленнях. Ми зв’язалися з Комісією, щоб виправити ситуацію та пояснити, як ми захищаємо дані 125 мільйонів людей у ​​всьому ЄС, які відвідують TikTok щомісяця", — сказав речник компанії.

За його словами, відповідні служби також відстежують і оцінюють усі можливі витоки даних, пов’язані з додатком, і розглядатимуть оцінку Європейської комісії перед тим, як сформулювати рекомендації владі Європейського парламенту.

Зазначимо, TikTok, материнською компанією якого є китайська компанія ByteDance, вже стикається з забороною в США.

Так, Сенат США 14 грудня ухвалив законопроект, який забороняє чиновникам використовувати китайську програму для обміну короткими відео TikTok на державних телефонах і пристроях.

Зараз у США планують повністю заборонити TikTok. Сенатор від республіканської партії Джош Хоулі заявив, що представить відповідний законопроект вже найближчим часом.