У TikTok викрили мережу акаунтів РФ, що поширювала військову пропаганду про Україну

TikTok виявив російську мережу дезінформації, яка влітку 2022 року поширювала військову пропаганду про Україну серед більш ніж ста тисяч європейських користувачів.

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Про це пише Bloomberg.

Мережа діяла в Росії, але була націлена переважно на жителів Німеччини, Італії та Великої Британії на їхніх рідних мовах.

"Близько 1700 акаунтів, що входили до мережі, могли поширювати антиукраїнські повідомлення, маскуючись під акаунти, створені місцевими користувачами. У період з липня по вересень 2022 року ці акаунти залучили 133 564 підписників", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що невідомо, чи була ця мережа пов'язана з російським урядом.

Bloomberg зазначає, що у TikTok не відповили на запит про коментар.

У російській мережі використовувався синтез мовлення та поширювалися проросійські заяви мовами, рідними для країн, на які він націлений.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міноборони повідомляло, що російські спецслужби готують чергову спецоперацію з дискредитації воєнно-політичного керівництва України. Зокрема, вона буде направлена проти керівника Офісу президента Андрія Єрмака.