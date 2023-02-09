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В TikTok разоблачили сеть аккаунтов РФ, распространяющую военную пропаганду об Украине
TikTok обнаружил российскую сеть дезинформации, которая летом 2022 года распространяла военную пропаганду об Украине среди более ста тысяч европейских пользователей.
Об этом пишет Bloomberg.
Сеть действовала в России, но была нацелена преимущественно на жителей Германии, Италии и Великобритании на их родных языках.
"Около 1700 аккаунтов, входивших в сеть, могли распространять антиукраинские сообщения, маскируясь под аккаунты, созданные местными пользователями. В период с июля по сентябрь 2022 года эти аккаунты привлекли 133 564 подписчика", - говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Отмечается, что неизвестно, была ли эта сеть связана с российским правительством.
Bloomberg отмечает, что TikTok не ответили на запрос о комментарии.
В российской сети использовался синтез речи и распространялись пророссийские заявления на языках, родных для стран, на которые он нацелен.
Напомним, Главное управление разведки Минобороны сообщало, что российские спецслужбы готовят очередную спецоперацию по дискредитации военно-политического руководства Украины. В частности, она будет направлена против руководителя Офиса президента Андрея Ермака.