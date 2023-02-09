В TikTok разоблачили сеть аккаунтов РФ, распространяющую военную пропаганду об Украине

TikTok обнаружил российскую сеть дезинформации, которая летом 2022 года распространяла военную пропаганду об Украине среди более ста тысяч европейских пользователей.

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Об этом пишет Bloomberg.

Сеть действовала в России, но была нацелена преимущественно на жителей Германии, Италии и Великобритании на их родных языках.

"Около 1700 аккаунтов, входивших в сеть, могли распространять антиукраинские сообщения, маскируясь под аккаунты, созданные местными пользователями. В период с июля по сентябрь 2022 года эти аккаунты привлекли 133 564 подписчика", - говорится в сообщении.

Отмечается, что неизвестно, была ли эта сеть связана с российским правительством.

Bloomberg отмечает, что TikTok не ответили на запрос о комментарии.

В российской сети использовался синтез речи и распространялись пророссийские заявления на языках, родных для стран, на которые он нацелен.

Напомним, Главное управление разведки Минобороны сообщало, что российские спецслужбы готовят очередную спецоперацию по дискредитации военно-политического руководства Украины. В частности, она будет направлена против руководителя Офиса президента Андрея Ермака.