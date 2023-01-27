Россия готовит информационную спецоперацию против Ермака и Резникова, – ГУР

Российские спецслужбы готовят очередную спецоперацию по дискредитации военно-политического руководства Украины. В частности, она будет направлена против руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

"В частности, дискредитационная кампания будет направлена против начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Шапталы, главы СБУ Василия Малюка, министра обороны Алексея Резникова, руководителя Офиса президента Андрея Ермака, исполняющего обязанности главы Национальной полиции Ивана Выговского, и других", - говорится в сообщении.

Отмечается, что информационно-психологическая спецоперация будет запущена в ближайшее время.

Среди прочего, кампания будет включать "вброс" сфабрикованных материалов в украинские и международные СМИ.

"Цель ИПСО – посеять неуверенность в оборонных способностях нашего государства среди украинских граждан и международных партнеров. Это, по мнению российских спецслужб, должно повлечь за собой политическую нестабильность внутри страны и уменьшить доверие к Украине со стороны международной антипутинской коалиции", - добавили в разведке.

Напомним, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщал, что новое нападение россиян на Киев с территории Беларуси маловероятно. Основная активность российской армии будет разворачиваться на Донецком и Луганском направлениях.