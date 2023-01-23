Весна и начало лета будут решающими в войне, - ГУР МО

Новое нападение россиян на Киев с территории Беларуси маловероятно. Основная активность российской армии будет разворачиваться на Донецком и Луганском направлениях.

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Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью Delfi.

"Весна и начало лета будут решающими в войне. Если большое наступление России, запланированное на это время, провалится, это станет крахом РФ и Путина", – отметил представитель военной разведки Украины.

По словам Скибицкого, Донецкую и Луганскую области ждут тяжелые и решающие бои.

Он добавил, что новое нападение россиян на Киев с территории Беларуси маловероятно, как и активные боевые действия на юге Украины, где россиян больше волнует защита оккупированного Крыма.

"Когда весна и начало лета будут позади, возможно, мы сможем начать говорить об окончании войны. Мы пока не можем заглядывать далеко, мы должны пройти первый этап – весну и начало лета. Мы видим, к чему ведет эта война: изменилось российское военное руководство, завершился первый этап мобилизации, российская армия осуществляет перегруппировку. Наша оценка проста: основная активность российской армии будет разворачиваться на Донецком и Луганском направлениях", – заявил Вадим Скибицкий.

Напомним, по наблюдениям военной разведки Украины, страна-террорист РФ проводит подготовку к длительной войне.

По оценкам военной разведки Украины, масштаб мобилизационных мероприятий, проводимых страной-агрессором РФ, свидетельствует о планах ее руководства создать армию численностью около двух миллионов человек.

Ранее в ГУР МО сообщали, что страна-агрессор РФ перебрасывает на север Крыма новые военные подразделения. Также захватчики продолжают строить оборонительные постройки как на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.