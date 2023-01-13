РФ намагається створити двохмільйонну армію, - розвідка

За оцінками воєнної розвідки України, масштаб мобілізаційних заходів, які проводить країна-агресор РФ, свідчить про плани її керівництва створити армію чисельністю близько двох мільйонів осіб.

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Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що під час першої хвилі мобілізації до армії РФ було призвано 300 тисяч осіб. Після нетривалої підготовки мобілізованих направляють у зону ведення бойових дій в Україні.

"Воєнна розвідка України не виключає, що керівництво Росії найближчими днями оголосить про проведення чергової хвилі мобілізації. До армії РФ потраплять ще 500 тисяч росіян, що дозволить країні-терористу створити стратегічні резерви", - зазначають в ГУР МО.

Там підкреслюють, що в Росії вже активно відбувається підготовка до оголошення чергової хвилі мобілізації. На законодавчому рівні вносяться зміни у закони РФ, які регламентують проведення мобілізації. Також триває активна підготовка навчальних центрів.

"За оцінками воєнної розвідки України, масштаб мобілізаційних заходів, які проводить країна-агресор, свідчить про плани її керівництва створити армію чисельністю близько двох мільйонів осііб", - підкреслили в ГУР МО.

Зазначимо, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк повідомив, що вже 15 січня в Росії можуть оголосити про додаткову мобілізацію. До збройних сил РФ потраплять чоловіки, які зараз працюють як у соціальних сферах, так і у галузях, що приносять прибутки для російської економіки.

Мобілізованих росіян планують використати в наступальних операціях навесні та влітку.