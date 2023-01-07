Вже за тиждень у РФ можуть оголосити про додаткову мобілізацію

Вже 15 січня в Росії можуть оголосити про додаткову мобілізацію, повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк у коментарі “t-online”. До збройних сил РФ потраплять чоловіки, які зараз працюють як у соціальних сферах, так і у галузях, що приносять прибутки для російської економіки.

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За його словами, до збройних сил країни-терориста буде мобілізовано до 500 тис. росіян. Мобілізація, проєкт указу про яку вже існує, цього разу також проходитиме у великих російських містах, таких як Москва та Санкт-Петербург.

Що ж стосується України, то нещодавно начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач повідомив, що в державі не планують посилювати призов до армії після Нового року, але все залежатиме від ситуації на фронті.

За його словами, українське військове керівництво володіє повною інформацію щодо мобілізаційного потенціалу ворога та проводить власні мобілізаційні заходи планово, починаючи з 24 лютого.