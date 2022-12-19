В Україні не планують нової хвилі мобілізації

В Україні не планують посилювати призов до армії після Нового року, але все залежатиме від ситуації на фронті.

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Про це повідомив начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ Збройних сил України Роман Горбач.

За його словами, українське військове керівництво володіє повною інформацію щодо мобілізаційного потенціалу ворога та проводить власні мобілізаційні заходи планово, починаючи з 24 лютого.

“З 24 лютого цього року йде мобілізація у нас. Вона оголошена указом Президента України і навіть з самого початку ніяких хвиль мобілізації не було. Так, дійсно, на першому етапі більше людей було призвано за мобілізації, потім постійно знижувались показники і зараз вони на набагато нижчому рівні, ніж на початку”, - повідомив Горбач.

Він наголосив, що цифри призову мобілізованих залежать від ситуації на фронті.

"Всі фактори, які впливають на мобілізацію , давно враховані. І той фактор, що в Росії пройшла мобілізація і за заявками покликано від 200 до 300 тисяч громадян, все давно враховано. Зараз ми працюємо відповідно до плану і жодних хвиль не передбачається",- зауважив Горбач.

Також він зазначив, що першими мобілізують тих, хто має досвід військової служби та участі в АТО. Крім того, призивають і громадян, які не проходили військову службу, однак ця категорія проходить навчання у навчальних центрах мінімум один місяць. Далі - в залежності від складності спеціальності, цей термін може бути продовжений.

“Мобілізація проходить постійно, щоденно, планово. Ми як і до Нового року призиваємо громадян на військову службу, точно так же будемо призивати і після Нового року. Можливо, будуть якісь коригування у планах, тому що мобілізація - це дуже складна система”, - наголосив Горбач.

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр зазначала, що наступна хвиля мобілізації в країні залежить від ситуації на фронті, і, можливо, буде оголошена після Нового року.