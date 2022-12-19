В Украине не планируют новую волну мобилизации

В Украине не планируют ужесточать призыв в армию после Нового года, но все будет зависеть от ситуации на фронте.

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Об этом сообщил начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Роман Горбач.

По его словам, украинское военное руководство владеет полной информацией о мобилизационном потенциале врага и проводит собственные мобилизационные мероприятия планово, начиная с 24 февраля.

“С 24 февраля этого года идет мобилизация у нас. Она объявлена указом Президента Украины, и даже с самого начала никаких волн мобилизации не было. Да, действительно, на первом этапе больше людей было призвано, потом постоянно снижались показатели и сейчас они на гораздо более низком уровне, чем в начале”, - сообщил Горбач.

Он подчеркнул, что цифры призыва мобилизованных зависят от ситуации на фронте.

"Все факторы, влияющие на мобилизацию, давно учтены. И тот фактор, что в России прошла мобилизация и по заявкам призвано от 200 до 300 тысяч граждан, все давно учтено. Сейчас мы работаем в соответствии с планом и никаких волн не предвидится",- заметил Горбач.

Также он отметил, что первыми мобилизуют тех, кто имеет опыт военной службы и участие в АТО. Кроме того, призывают и граждан, не проходивших военную службу, однако эта категория проходит обучение в учебных центрах минимум один месяц. Далее – в зависимости от сложности специальности, этот срок может быть продлен.

"Мобилизация проходит постоянно, ежедневно, планово. Мы, как и к Новому году, призываем граждан на военную службу, точно так же будем призывать и после Нового года. Возможно, будут какие-либо корректировки в планах, потому что мобилизация - это очень сложная система”, - подчеркнул Горбач.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отмечала, что следующая волна мобилизации в стране зависит от ситуации на фронте и, возможно, будет объявлена после Нового года.