Нова хвилі мобілізації в Україні можлива після Нового року, - Міноборони

Наступна хвиля мобілізації в країні залежить від ситуації на фронті.

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Про це розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, окрім компенсації втрат, у Збройних силах України є потреба у відновленні тих військових, які отримали поранення, а також у заміні тих, хто воює від початку війни.

"Є потреба у відновленні тих військових, які на війні отримали поранення. Ці речі складно прогнозувати, тому що мобілізація залежить від потреб війни. І, крім того, є втрати та потреба у відновленні, навіть ті люди, які зараз воюють, потребують заміни", – зазначила Маляр.

Вона наголосила, що після нового року про це будуть говорити публічно.

Зазначимо, наразі мобілізація та воєнний стан в Україні продовжені до 19 лютого 2023 року.

Наразі Кабінет міністрів продовжив дію відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, наданих раніше військовозобов’язаним рішеннями Міністерства економіки і термін яких не сплив.

Також Верховна Рада уточнила механізм бронювання військовозобов’язаних працівників, прийнявши дві ключові новації, які просив бізнес для організації прозорої процедури бронювання.