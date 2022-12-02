Кабмін продовжив відстрочки від призову під час мобілізації до початку січня

Кабінет міністрів продовжив на один місяць дію відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, наданих раніше військовозобов’язаним рішеннями Міністерства економіки і термін яких не сплив.

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Як повідомляє пресслужба Мінекономіки, відповідну зміну до постанови №1259 від 4 листопада уряд ухвалив на засіданні 2 грудня. Зазначена постанова також передбачала, що відстрочки, які не закінчилися на день набрання нею чинності, продовжуються автоматично на один місяць.

"Рішення дозволить забезпечити умови для безперебійної роботи підприємств, критично важливих для функціонування економіки, а також тих, що виконують мобзавдання, державних установ, органів місцевого самоврядування тощо. Тобто усіх структур, за яким чинним законодавством закріплено право на бронювання", - зазначила керівниця відомства Юлія Свириденко.

В міністерстві при цьому підкреслюють, що питання бронювання працівників є одним з тих, які найчастіше порушують представники різних сфер господарства під час зустрічей з урядовцями.

Нагадаємо також, що того ж дня, 4 листопада, Верховна Рада уточнила механізм бронювання військовозобов’язаних працівників, прийнявши дві ключові новації, які просив бізнес для організації прозорої процедури бронювання.

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