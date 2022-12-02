Кабмин продлил отсрочку от призыва во время мобилизации до начала января

Кабинет министров продлил на один месяц действие отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленных ранее военнообязанным решениями Министерства экономики и срок которых не истек.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, соответствующее изменение в постановление №1259 от 4 ноября правительство приняло на заседании 2 декабря. Указанное постановление тоже предусматривало, что отсрочки, не закончившиеся на день его вступления в силу, продлеваются автоматически на один месяц.

"Решение позволит обеспечить условия для бесперебойной работы предприятий, критически важных для функционирования экономики, а также выполняющих мобзадания, государственных учреждений, органов местного самоуправления и так далее, то есть всех структур, за которым действующим законодательством закреплено право на бронирование", - отметила руководительница ведомства Юлия Свириденко.

В министерстве при этом подчеркивают, что вопрос бронирования работников является одним из наиболее часто поднимаемых представителями различных сфер хозяйства во время встреч с чиновниками.

Напомним также, что в тот же день, 4 ноября, Верховная Рада уточнила механизм бронирования военнообязанных работников, приняв два ключевых новшества, которые просил бизнес для организации прозрачной процедуры бронирования.

Источник фото: ua.depositphotos.com