Верховная Рада уточнила механизм бронирования военнообязанных сотрудников

Верховная Рада приняла в целом законопроект №7687 о порядке бронирования военнообязанных, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации.

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Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

По его словам, за принятие законопроекта проголосовали 290 народных депутатов.

Железняк отметил, что приняты два ключевых новшества, которые просил бизнес для организации прозрачной процедуры бронирования.

Документ предусматривает, что бронированию подлежат военнообязанные, работающие на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг оборонного назначения.

Также законопроект позволяет проводить бронирование без выполнения мобилизационных задач для предприятий, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения.

Кроме того, Кабмину предоставлены полномочия на разработку нового порядка и критерий бронирования.

Напомним, что 7 сентября Кабинет министров уже предусматривал возможность продления на два месяца отсрочок от призыва на военную службу для военнообязанных во время мобилизации и на военное время.

Бизнес ранее обращался в Правительство с просьбой продлить еще на 2 месяца действующие бронирования военнообязанных без необходимости повторного согласования с Минобороны и все же запустить механизм электронной командировки.