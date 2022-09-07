Кабмін дозволив продовжити військовозобов'язаним відстрочки від призову на два місяці

Кабінет міністрів передбачив можливість подовження на два місяці чинних відстрочок від призову на військову службу для військовозобов'язаних під час мобілізації та на воєнний час. Як повідомляє Міністерство економіки, що було ініціатором такого рішення, воно було ухвалене на засіданні уряду 7 вересня.

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Йдеться про відстрочки, надані рішеннями Мінекономіки в березні-квітні, термін дії яких спливає у вересні-жовтні цього року. Однак рішення щодо продовження відстрочки на строк до двох місяців може бути прийнято Мінекономіки лише один раз.

Рішення також передбачає, що витяг з наказу Мінекономіки про відстрочку від призову військовозобов'язаному працівнику може надавати та візувати підприємство, установа чи організація, де він працює.

Таким чином, розширено положення постанови Кабміну №194 від 3 березня, згідної якої такими повноваженнями наділялися лише органи державної влади та інші державні органи. У Мінекономіки кажуть, що ця норма покликана зменшити навантаження на органи влади й вивільнити ресурси для посилення роботи на інших напрямках.

Як зазначила керівниця відомства Юлія Свириденко, оскільки цього та наступного місяця одномоментно спливають терміни відстрочок, наданих тисячам фахівців, це становило загрозу стабільній роботі державного та економічного сектору, а зазначене рішення уряду дозволить забезпечити сталу та ефективну роботу владних органів, підприємств та організацій, які працюють на перемогу Україні в тилу.

Нагадаємо також, що у серпні Кабмін подав до Верховної Ради ініційований Мінекономіки законопроєкт, яким пропонується розширити категорії працівників для бронювання від призову.