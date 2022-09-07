Кабмин разрешил продлить военнообязанным отсрочки от призыва на два месяца

Кабинет министров предусмотрел возможность продления на два месяца отсрочек от призыва на военную службу для военнообязанных во время мобилизации и на военное время. Как сообщает Министерство экономики, бывшее инициатором такого решения, оно было принято на заседании правительства 7 сентября.

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Речь идет об отсрочках, предоставленных решениями Минэкономики в марте-апреле, срок действия которых истекает в сентябре-октябре этого года. При этом решение о продлении отсрочки сроком до двух месяцев может быть принято Минэкономики только один раз.

Решение также предусматривает, что выписку из приказа Минэкономики об отсрочке от призыва военнообязанному работнику может предоставлять и визировать предприятие, учреждение или организация, где он работает.

Таким образом, расширено положение постановления Кабмина №194 от 3 марта, согласно которому такими полномочиями наделялись только органы государственной власти и другие государственные органы. В Минэкономики говорят, что эта норма призвана снизить нагрузку на органы власти и высвободить ресурсы для усиления работы на других направлениях.

Как отметила руководитель ведомства Юлия Свириденко, поскольку в этом и следующем месяце одномоментно истекают сроки отсрочек, предоставленных тысячам специалистов, это представляло угрозу стабильной работе государственного и экономического сектора, а указанное решение правительства позволит обеспечить постоянную и эффективную работу властей, предприятий и организаций, которые работают на победу Украины в тылу

Напомним также, что в августе Кабмин подал в Верховную Раду инициированный Минэкономики законопроект, которым предлагается расширить категории работников для бронирования от призыва.