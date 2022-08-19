Уряд пропонує розширити категорії працівників для бронювання: кого не будуть призивати

Кабінет міністрів подасть до Верховної Ради законопроект, що передбачає розширення переліку установ і підприємств, працівники яких підлягають бронюванню від мобілізації.

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Як повідомляє Міністерство економіки, документ було схвалено на засіданні уряду 19 серпня. Так, він передбачає можливість бронювання для працівників:

- органів державної влади та місцевого самоврядування, якщо їх робота необхідна для забезпечення функціонування цих органів у воєнний час;

- підприємств та організацій, яким встановлено мобілізаційні завдання, якщо працівники залучені до їх виконання;

- підприємств, які виготовляють продукцію оборонного призначення, або продукцію яка необхідна для задоволення потреб Збройних сил України;

- підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення у особливий період.

З іншої сторони проект закону передбачає можливість для певних осіб, які, навпаки, не підлягають призову, все ж піти на службу добровільно.

Серед таких категорій населення - люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до військової служби особи, заброньовані працівники, жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває від трьох дітей, батьки дітей з інвалідністю.

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