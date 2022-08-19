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Кабмин предлагает расширить категории бронирования сотрудников: кого не будут призывать
Кабинет министров подаст в Верховную Раду законопроект, предусматривающий расширение перечня учреждений и предприятий, работники которых подлежат бронированию от мобилизации.
Как сообщает Министерство экономики, документ был одобрен на заседании правительства 19 августа. Так, он предусматривает возможность бронирования для работников:
- органов государственной власти и местного самоуправления, если их работа необходима для обеспечения этих органов в военное время;
- предприятий и организаций, которым установлены мобилизационные задания, если работники вовлечены в их выполнение;Подписывайтесь на наш Telegram канал
- предприятий, производящих продукцию оборонного назначения, или продукцию, которая необходима для удовлетворения потребностей Вооруженных сил Украины;
- предприятий, учреждений и организаций, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.
С другой стороны, проект закона предусматривает возможность для определенных лиц, которые, наоборот, не подлежат призыву, все же пойти на службу добровольно.
Среди таких категорий населения - люди с инвалидностью, временно непригодные для военной службы лица, забронированные работники, женщины и мужчины, на содержании которых находится от трех детей, родители детей с инвалидностью.
Источник фото: ua.depositphotos.com