Зеленский ответил на петицию о разрешении выезда мужчин призовного возраста за границу

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию, в которой предлагалось снять ограничение на выезд за границу для мужчин призывного возраста без военного опыта. Соответсвующий ответ опубликован на сайте Президента.

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В тексте петиции было сказано, что в Украине есть 625 тыс. мужчин, которые прошли соответсвующее обучение, умеют обращаться с оружием, а также имеют соответсвующий уровень физической и психологической подготовки.

"Воевать должны боеспособные люди. Мы же имеем множество айти-, соц-, креативных-, технических- и других специалистов, которые могут воевать на информационном фронте и быть более полезными, работая за границей, помогая нашим беженцам и поддерживая армию заработанными средствами", - сообщалось в тексте петиции.

В свою очередь у Зеленского ответили, что в соответствии с действующим законодательством граждане, находящиеся в запасе и не призванные на военную службу или не привлеченные к исполнению обязанностей по мобилизации по должностям, предусмотренным штатами военного времени, во время мобилизации могут быть согласно закону привлечены к выполнению работ, имеющих оборонительный характер.

При этом в соответсвии с законом ограничение на пересечение границы для мужчин призывного возраста будет отменено по окончанию военного положения. При этом Зеленский обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой проработать вопросы, которые были затронуты в петиции.

Напомним, 13 августа главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный направил Министерству обороны обращение, в котором попросил разрешить студентам выезжать за границу во время военного положения в Украине.

30 июня депутат от "Слуги народа" Георгий Мазураш внес в Верховную Раду законопроект №7484-1, предлагающий установить право на выезд из Украины во время военного положения, в частности, морякам. Однако этот документ до сих пор парламентом не рассматривался.

11 августа на сайте президента электронная петиция о разрешении работникам морского транспорта на пересечение государственной границы Украины в период общей мобилизации набрала 25 тысяч голосов. Подали его еще 18 мая.