Студентам могут разрешить выезжать из Украины

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный направил Министерству обороны обращение, в котором попросил разрешить студентам выезжать за границу во время военного положения в Украине.

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Об этом в Facebook сообщила народный депутат от фракции "Слуга народа" и член образовательного комитета Юлия Гришина.

"Имеем важный подарок на День молодежи от нашего лучшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного! Сегодня Министерство обороны получило от него обращение с просьбой разрешить выезд за границу тем, кто не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации на особый период. Это, в частности, студенты!" – рассказала политик.

Теперь такое решение должен принять Кабинет министров, в частности, слово за министром обороны Алексеем Резниковым.

Напомним, 30 июня депутат от "Слуги народа" Георгий Мазураш внес в Верховную Раду законопроект №7484-1, предлагающий установить право на выезд из Украины во время военного положения, в частности, морякам. Однако этот документ до сих пор парламентом не рассматривался.

При этом 11 августа на сайте президента электронная петиция о разрешении работникам морского транспорта на пересечение государственной границы Украины в период общей мобилизации набрала 25 тысяч голосов. Подали его еще 18 мая. Теперь глава государства должен рассмотреть петицию и ответить на нее