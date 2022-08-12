Зеленский предлагает утвердить продление военного положения до 21 ноября

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде утвердить его указы о продлении срока действия военного положения в Украине и о продлении срока проведения общей мобилизации.

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Соответствующие законопроекты №7664 и №7665 глава государства внес в парламент 12 августа. В частности, предусмотрено, что срок действия военного положения в Украине продлевается с 5:30 23 августа сроком на 90 суток. Срок мобилизации соответственно также продлевается на 90 дней.

Напомним, что эти меры были приняты в первый день российского военного вторжения в Украину 24 февраля сроком один месяц. Впоследствии их продлили на месяц еще дважды, а в мае президент решил продлить их сразу на три месяца.

Нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский, также представляющий Зеленского в Конституционном суде, объяснял, что такое решение было продиктовано планами по контрнаступлению на оккупированные российскими войсками территории.

Отметим, что по действующим условиям военного времени из Украины запрещено выезжать мужчинам от 18 до 60 лет, чем ныне недовольно большое количество граждан и представители определенных бизнесов.

В частности, на сайте президента ранее уже набрала необходимые для его официального ответа 25 тысяч голосов петиция об отмене ограничения на выезд для мужчин без военного опыта, а накануне этот порог преодолела и петиция о разрешении на выезд из Украины моряков.