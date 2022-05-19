Представитель Зеленского объяснил, почему тот хочет продлить военное положение сразу на три месяца

Решение президента Владимира Зеленского о продлении военного положения в Украине сразу на три месяца продиктовано планами контрнаступления на оккупированные российскими войсками территории.

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Об этом заявил депутат Верховной Рады из фракции "Слуга народа", член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке, представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский. Соответствующее заявление в эфире национального телемарафона цитирует пресс-служба партии СН.

"С 24 февраля мы уже дважды продлевали военное положение. Сейчас мы понимаем, что враг сосредоточился на строительстве фортификационных укреплений на территориях, которые он временно контролирует. Переход в контрнаступление – это более сложные задачи, чем оборона. Поэтому мы должны осознавать, что освободить всю территорию Украину в течение ближайшего месяца мы вряд ли сможем", - сказал Венсилавский.

По его словам, есть еще и другая составляющая такого решения: когда президент вводит правовой режим военного положения, а парламент утверждает, Украина должна информировать ООН об ограничениях конституционных прав и свобод, которые вводятся в условиях военного положения.

"Мы дважды продлевали этот режим, и каждый раз наши дипломаты обращаются к ООН и объясняют, какие именно ограничения будут действовать. Чтобы ежемесячно не повторять эту процедуру, есть решение о продлении военного положения на три месяца. Если до этого удастся освободить Украину, то мы просто отменим военное положение", – добавил нардеп.

Напомним, что 18 мая президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект №7389, которым предлагается утвердить его не опубликованный пока указ №341 от 17 мая о продлении военного положения на 90 дней. Впервые же военное положение было введено 24 февраля из-за полномасштабного военного вторжения России.