Рада дала больше полномочий главам громад на время военного положения

Верховная Рада Украины на заседании 12 мая приняла в целом закон №7269, которым расширила полномочия местного самоуправления для принятия решений во время военного положения. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Документ предусматривает, что главы местного самоуправления могут единолично принимать следующие решения:

передавать деньги из местного бюджета на нужды Вооруженных сил Украины;

на свое усмотрение управлять имуществом, принадлежащим к коммунальной собственности;

создавать и реорганизовать коммунальные предприятия, учреждения и организации, включая утверждение их уставов;

освобождение земельных участков коммунальной собственности от незаконно размещенных временных сооружений;

обследование зданий и сооружений, поврежденных в результате боевых действий;

создавать за счет местного бюджета учреждения, которые бесплатно предоставляют первичную правовую помощь, назначать и увольнять руководителей таких учреждений;

самостоятельно принимать решения для борьбы со стихийным бедствием, эпидемиями, эпизоотиями;

самостоятельно принимать решения по обращению с опасными отходами;

вносить изменения в программы социально-экономического и культурного развития соответствующих административно-территориальных громад.

Решение об утверждении временной структуры исполнительных органов местных властей теряет силу не позднее чем через 30 дней со дня отмены военного положения, если им не установлен более ранний срок утраты силы.

Как отмечают авторы документа в пояснительной записке, законопроект упрощает процедуры принятия кадровых решений относительно должностей в органах местного самоуправления, должностей руководителей субъектов коммунального сектора экономики в условиях военного положения.

"Применение закона после его принятия позволит предотвратить потерю управляемости государством в условиях военного положения", — отметили авторы документ.

Также на заседании 12 мая Верховная Рада приняла налоговый законопроект про возврат НДС бизнесу.