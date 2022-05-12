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Верховная Рада приняла налоговый законопроект про возврат НДС бизнесу
Верховная Рада на заседании 12 мая приняла в целом законопроект №7360 от 10.05.2022 г. "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях налогового администрирования налогов, сборов и единого взноса во время действия военного, чрезвычайного положения", которым полностью возобновляется работа Системы электронного администрирования (СЭА) НДС.
За соответствующий законопроект проголосовали 276 народных депутатов. сообщил заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.
"Следовательно, можно будет без проблем регистрировать налоговые накладные и двигаться к возобновлению бюджетного возмещения", - отметил Железняк.
По его словам, регистрация налоговых накладных за февраль-май 2022 года предусмотрена до 15 июля 2022 года.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также восстанавливается обязанность уплаты налогов и представление отчетности для плательщиков, которые могут своевременно выполнять эту обязанность.
Согласно пояснительной записке законопроект предусматривает следующие три основных изменения, которые предлагают внести в НКУ:
1) восстановить налоговую обязанность налогоплательщиков, у которых есть возможность выполнять свои налоговые обязанности, в части:
- соблюдение сроков регистрации налоговых накладных и расчетов корректировки в Едином реестре налоговых накладных,
- представление налоговой отчетности,
- уплаты налогов;
2) возобновить камеральные и документальные проверки налоговой отчетности;
3) возобновить возмещение сумм НДС из бюджета.
Также законопроект предусматривает изменения для ІІІ группы плательщиков единого налога. В частности, те единщики, которые используют особенности налогообложения единым налогом по ставке 2%, освобождаются от ответственности за несвоевременное исполнение налоговых обязанностей, предельный срок исполнения которых приходится на период начиная с 24 февраля 2022 года до дня перехода таких плательщиков на применение особенностей налогообложения единым налогом ІІІ группы по ставке 2% при условии выполнения ими таких налоговых обязанностей по регистрации налоговых накладных/расчетов корректировки в ЕРНН, представление отчетности, уплаты налогов и сборов в течение 60 календарных дней со дня перехода на систему налогообложения, на которой такие плательщики налог находился до избрания особенностей налогообложения единым налогом по ставке 2%.
Отметим, возмещение НДС было приостановлено после введения в стране военного положения. Ранее глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал, что с конца мая государство начнет возмещать НДС за январь.