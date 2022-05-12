Верховная Рада приняла налоговый законопроект про возврат НДС бизнесу

Верховная Рада на заседании 12 мая приняла в целом законопроект №7360 от 10.05.2022 г. "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях налогового администрирования налогов, сборов и единого взноса во время действия военного, чрезвычайного положения", которым полностью возобновляется работа Системы электронного администрирования (СЭА) НДС.

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За соответствующий законопроект проголосовали 276 народных депутатов. сообщил заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

"Следовательно, можно будет без проблем регистрировать налоговые накладные и двигаться к возобновлению бюджетного возмещения", - отметил Железняк.

По его словам, регистрация налоговых накладных за февраль-май 2022 года предусмотрена до 15 июля 2022 года.

Также восстанавливается обязанность уплаты налогов и представление отчетности для плательщиков, которые могут своевременно выполнять эту обязанность.

Согласно пояснительной записке законопроект предусматривает следующие три основных изменения, которые предлагают внести в НКУ:

1) восстановить налоговую обязанность налогоплательщиков, у которых есть возможность выполнять свои налоговые обязанности, в части:

- соблюдение сроков регистрации налоговых накладных и расчетов корректировки в Едином реестре налоговых накладных,

- представление налоговой отчетности,

- уплаты налогов;

2) возобновить камеральные и документальные проверки налоговой отчетности;

3) возобновить возмещение сумм НДС из бюджета.

Также законопроект предусматривает изменения для ІІІ группы плательщиков единого налога. В частности, те единщики, которые используют особенности налогообложения единым налогом по ставке 2%, освобождаются от ответственности за несвоевременное исполнение налоговых обязанностей, предельный срок исполнения которых приходится на период начиная с 24 февраля 2022 года до дня перехода таких плательщиков на применение особенностей налогообложения единым налогом ІІІ группы по ставке 2% при условии выполнения ими таких налоговых обязанностей по регистрации налоговых накладных/расчетов корректировки в ЕРНН, представление отчетности, уплаты налогов и сборов в течение 60 календарных дней со дня перехода на систему налогообложения, на которой такие плательщики налог находился до избрания особенностей налогообложения единым налогом по ставке 2%.

Отметим, возмещение НДС было приостановлено после введения в стране военного положения. Ранее глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал, что с конца мая государство начнет возмещать НДС за январь.