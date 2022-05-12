Верховна Рада ухвалила податковий законопроект про повернення ПДВ бізнесу

Верховна Рада на засіданні 12 травня ухвалила в цілому законопроект №7360 від 10.05.2022 р. "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей податкового адміністрування податків, зборів та єдиного внеску під час дії військового, надзвичайного стану", яким повністю поновлюється робота Системи електронного адміністрування (СЕА) ПДВ.

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За відповідний законопроект проголосували 276 народних депутатів. повідомив заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Желєзняк.

"Отже, можна буде без проблем реєструвати податкові накладні та рухатися до відновлення бюджетного відшкодування", - зазначив Железняк.

За його словами, реєстрацію податкових накладних за лютий-травень 2022 року передбачено до 15 липня 2022 року.

Також відновлюється обов'язок сплати податків та подання звітності для платників, які можуть своєчасно виконувати цей обов'язок.

Згідно з пояснювальною запискою законопроект передбачає такі три основні зміни, які пропонують внести до ПКУ:

1) відновити податковий обов'язок платників податків, які мають можливість виконувати свої податкові обов'язки, у частині:

- дотримання строків реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних,

- подання податкової звітності,

- сплати податків;

2) відновити камеральні та документальні перевірки податкової звітності;

3) відновити відшкодування сум ПДВ із бюджету.

Також законопроєкт передбачає зміни для ІІІ групи платників єдиного податку. Зокрема, ті єдинники, які використовують особливості оподаткування єдиним податком за ставкою 2%, звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання податкових обов'язків, граничний термін виконання яких припадає на період починаючи з 24 лютого 2022 року до дня переходу таких платників на застосування особливостей оподаткування єдиним податком ІІІ групи за ставкою 2% за умови виконання ними таких податкових обов'язків, щодо реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН, подання звітності, сплати податків і зборів, протягом 60 календарних днів з дня переходу на систему оподаткування, на якій такі платники податку перебували до обрання особливостей оподаткування єдиним податком за ставкою 2%.

Зазначимо, відшкодування ПДВ було припинено після запровадження у країні воєнного стану. Раніше голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев розповів, що з кінця травня держава почне відшкодовувати ПДВ за січень.