Гетманцев рассказал, когда бизнесу начнут возмещать НДС

Всего на возмещения по НДС нужно около 12 млрд гривен в месяц.

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В интервью изданию Forbes Украина глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал, что с конца мая государство начнет возмещать НДС за январь.

По его словам, за январь месяц налоговые накладные зарегистрированы. С февраля по май налоговые накладные не регистрировались. Поэтому бизнесу нужно дать время, чтобы их зарегистрировать, а без этого возмещение НДС невозможно.

"На это мы даем полтора-два месяца, потом налоговой нужно время, чтобы проверить накладные. Затем начнут происходить возмещения за февраль – май. С июня мы рассчитываем уже выйти в обычный режим возмещения", - заявил он.

Гетманцев отметил, что государство отказалось от идеи возмещать НДС облигациями. Исходя из этого все выплаты будут деньгами.

Он подчеркнул, что всего на возмещения по НДС нужно около 12 млрд гривен в месяц.

Напомним, что ранее народный депутат Украины Даниил Гетманцев рассказал, что военный бюджет Украины должен быть больше, чем в РФ.