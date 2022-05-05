"Регистрация накладных в ближайшее время возобновится и станет обязательной", — Гетманцев

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что совместно с Министерством финансов чиновники прорабатывают процедуру возвращения работы налоговой системы страны к довоенному режиму.

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"Получаю очень много запросов от бизнеса по возмещению НДС и регистрации накладных. Сообщаю, что регистрация накладных в ближайшее время возобновится и станет обязательной. Все, как в хорошие старые мирные времена, только без сверток и фиктарей. Не обижайтесь, контроль будет по-военному жестким, а система по-военному безопасна", — написал нардеп в своем Телеграм.

Гетманцев добавил, что совместно министром финансов Марченко также прорабатывается вопрос, чтобы восстановить процесс возмещения НДС.

"Идя навстречу бизнесу, невзирая на войну и понятные опасности, мы восстанавливаем обычный режим работы налоговой системы страны. Конечно, с исключениями относительно районов боевых действий", — отметил он.

Напомним, что ранее Гетманцев сообщил о том, что Верховная Рада планирует вернуть ввозные пошлины на товары и автомобили в ближайшее время. Соответствующий законопроект зарегистрирован в парламенте.