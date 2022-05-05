"Реєстрація накладних найближчим часом відновиться і стане обов'язковою", — Гетманцев

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що спільно з Міністерством фінансів чиновники опрацьовують процедуру повернення роботи податкової системи країни до довоєнного режиму.

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"Отримую дуже багато запитів від бізнесу щодо відшкодування ПДВ та реєстрації накладних. Повідомляю, що реєстрація накладних найближчим часом відновиться і стане обов'язковою. Все, як у добрі старі мирні часи, тільки без згорток і фікторів. Не ображайтеся, контроль буде по-військово жорстким, А система по-воєнному безпечна", — написав нардеп у своєму телеграмі.

Гетманцев додав, що спільно міністром фінансів Марченком також опрацьовується питання, щоб відновити процес відшкодування ПДВ.

"Йдучи назустріч бізнесу, незважаючи на війну та зрозумілу небезпеку, ми відновлюємо звичайний режим роботи податкової системи країни. Звичайно, з винятками щодо районів бойових дій", — зазначив він.

Нагадаємо, що раніше Гетманцев повідомив про те, що Верховна Рада планує повернути ввізне мито на товари та автомобілі найближчим часом. Відповідний законопроєкт зареєстровано у парламенті.