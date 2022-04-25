Намагаємося виконати довоєнний план квітня 2022 року з податків, — Гетманцев

Більшість платників податків не ухиляється від сплати під приводом війни. Про це голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив у ефірі телеканалу "Україна 24".

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"Щодо збирання податків. Ми не можемо сказати, що це 50%, це більше. На даний момент йде боротьба за кожну копійку за квітень. Якщо говорити про податкову, то робимо все можливе, щоб виконати квітневий мирний план, тобто той план, який був затверджений ще восени", – сказав Гетьманцев.

Він зазначив, що митниця сильно "просіла" та дає лише 20% від запланованого.

Гетманцев також наголосив, що переважна більшість платників податків сумлінна, але є окремі випадки ухилення бізнесу від сплати податку на прибуток за 2021 рік. Конкретні компанії він називати не став.

"Війна показала, хто є хто", - сказав він.

Нагадаємо, призупинення відшкодування ПДВ експортерам може вкрай негативно вплинути на українських виробників.

При цьому податкова реформа воєнного часу передбачає не підвищення відрахувань до бюджету, а навпаки, їхнє зниження.