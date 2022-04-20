Бизнес призывает возобновить возмещение НДС экспортерам. Иначе производители приостановят работу уже через месяц-два

Приостановление возмещения НДС экспортерам крайне негативно отразится на украинских производителях. Об этом говорится в обнародованном в среду, 20 апреля, письме Украинского Совета Бизнеса в адрес руководителей правительства и двух парламентских комитетов.

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Если экспортеры не будут получать НДС, это в ближайшее время приведет либо к использованию схем нетипичного экспорта, либо к остановке производств.

"Выигрывая в периоде одного-двух месяцев, собирая с экспортеров НДС и не возвращая им, государство потеряет гораздо больше в периоде трех - шести месяцев, недополучив в разы большие суммы, чем соберет сейчас", - отмечают авторы письма.

Возмещение НДС было приостановлено после введения в стране военного положения. В самом тяжелом положении оказались предприятия, имеющие долю экспорта в 50-100% и часть элементов себестоимости, которые закупаются ими у плательщиков НДС, в размере 50-90%.

Они быстро теряют оборотные средства, что делает невозможным продолжение производства уже в ближайшие месяцы. Среди таких отраслей – машиностроение, производство металлических изделий, металлургия, производство растительного масла и кондитерская отрасль.

"Очевидно, что для государства жизненно важно немедленно применить комплекс мер с целью сохранить полноценную работу экспортеров, чтобы не потерять значительные поступления в бюджет и работников и возобновить возмещение НДС", - отмечается в документе.

Как временное промежуточное решение, в УРБ предлагают рассмотреть предоставление НДС-облигаций (облигации внутреннего государственного займа на суммы НДС) на часть невозмещенного НДС при условии возмещения другой части.

Это позволит получать под залог таких облигаций новые кредиты. Схожие модели уже использовались в Украине в 2010 и 2014 годах.

Напомним, 24 марта Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект №7190 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты по совершенствованию законодательства на период военного положения".

Перед этим Налоговый комитет Верховной Рады Украины одобрил законопроект №7190, который предусматривает освобождение импорта от пошлин и НДС, приостановку регистрации плательщиком НДС для новых упрощенцев вместо аннулирования.

15 марта Верховная Рада также установила существенные налоговые послабления для бизнеса на период военного положения, в частности установила на время войны единый налог 2% для бизнеса с оборотом до 10 млрд грн.