Бізнес закликає поновити відшкодування ПДВ експортерам. Інакше виробники призупинять роботу вже за місяць-два

Призупинення відшкодування ПДВ експортерам вкрай негативно вплине на українських виробників. Про це йдеться в оприлюдненому в середу, 20 квітня, листі Української Ради Бізнесу на адресу керівників уряду та двох парламентських комітетів.

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Якщо експортери не отримуватимуть ПДВ, це призведе найближчим часом або до використання схем нетипового експорту, або до зупинки виробництв.

"Виграючи у періоді одного-двох місяців, збираючи з експортерів ПДВ та не повертаючи їм, держава втратить значно більше у періоді трьох - шести місяців, недоотримавши у рази більші суми, ніж збере зараз", - зазначають автори листа.

Відшкодування ПДВ було призупинене після запровадження в країні воєнного стану. В найважчому становищі опинилися підприємства, які мають частку експорту у 50-100% та частку елементів собівартості, які закуповуються ними у платників ПДВ, у розмірі 50-90%.

Вони стрімко втрачають обігові кошти, що робить неможливим продовження виробництва вже в найближчі місяці. Серед таких галузей – машинобудування, виробництво металевих виробів, металургія, виробництво олії та кондитерська галузь.

"Очевидно, що для держави життєво важливо негайно застосувати комплекс заходів з метою зберегти повноцінну роботу експортерів, щоб не втратити значні надходження до бюджету та працівників та відновити відшкодування ПДВ", - наголошується в документі.

Як тимчасове проміжне рішення, в УРБ пропонують розглянути надання ПДВ-облігацій (облігації внутрішньої державної позики на суми ПДВ) на частину невідшкодованного ПДВ за умови відшкодування іншої частини.

Це дозволить отримувати під заставу таких облігацій нові кредити. Схожі моделі вже використовувались в Україні в 2010 та 2014 роках.

Нагадаємо, 24 березня Верховна Рада України ухвалила за основу та загалом законопроєкт №7190 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів щодо вдосконалення законодавства на період військового становища".

Перед цим Податковий комітет Верховної Ради України схвалив законопроєкт №7190, який передбачає звільнення імпорту від мит та ПДВ, зупинення реєстрації платником ПДВ для нових спрощенців замість анулювання.

15 березня Верховна Рада також встановила суттєві податкові послаблення для бізнесу на період воєнного стану, зокрема, встановила на час війни єдиний податок 2% для бізнесу з оборотом до 10 млрд грн.