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Попит на нові вантажівки в Україні зріс на п’яту частину: хто очолив ринок

логістичний комплекс, вантажівки
Попит на нові вантажівки в Україні зріс на п’яту частину / Inventure

У жовтні в Україні реалізували 1435 нових комерційних автомобілів — вантажівок і спецтехніки. Порівняно з жовтнем минулого року попит зріс на 19%, однак відносно рекордного вересня продажі скоротилися приблизно на 1,5%.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення “Укравтопрому”.

Лідером ринку у жовтні став Renault — 321 проданий автомобіль. На французький бренд припало понад 22% усіх реалізованих за місяць нових комерційних авто.

На другому місці Volkswagen із результатом 122 автомобілі, третім став MAN — 108 машин.

Fiat та Hyundai розділили наступну позицію — по 102 авто кожен. Mercedes-Benz завершив рейтинг лідерів із 96 проданими машинами.

Загалом на шість представлених у рейтингу брендів припало 851 авто, або близько 59% всього жовтневого ринку.

Від початку року продажі зросли на 17%

За січень–жовтень 2026 року український парк вантажних та спеціальних автомобілів поповнили 11 518 нових машин.

Це на 17% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Попри річне зростання, у місячному вимірі ринок дещо сповільнився. У вересні українці придбали 1457 нових комерційних авто — це був найкращий місячний показник у сегменті з січня 2022 року.

Тоді попит зріс на 31% у річному вимірі, а Renault також очолив рейтинг із 422 реалізованими автомобілями.

Нагадаємо, у вересні ринок нових вантажівок встановив рекорд із початку 2022 року. Від початку 2026 року на той момент було реалізовано 10 083 нових вантажних та спеціальних автомобілі, що на 17% перевищувало результат аналогічного періоду минулого року.

Автор:
Тетяна Гойденко

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